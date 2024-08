Beetlejuice zawita do Roblox. Fani popularnej gry mogą liczyć na kilka atrakcji

„Escape the Afterlife” – wydarzenie w grze Roblox promujące film Sok z Żuka 2

Gra Roblox doczekała się kolejnego crossoveru. Mowa o „Escape the Afterlife”, czyli wydarzeniu, które stanowi promocję filmu Sok z Żuka 2. Zainteresowani będą mogli uratować bohaterki filmu, biorąc udział w różnych aktywnościach za pośrednictwem specjalnego lobby.

Wydarzenie odbywać się będzie w dniach od 9 sierpnia do 6 września. Co ciekawe, po rozegraniu jednego z wybranych trybów Roblox (Barry’s Prison Run, Carry a Friend!, Escape a Running Head lub The Floor is Lava) rezydenci Stanów Zjednoczonych, którzy mają ponad 13 lat, będą mogli zakupić bilety na film w wirtualnej kasie Fandago.