Będzie kolejna część My Time at Portia i My Time at to My Time at Sandrock

Studio Pathea Games zapowiedziało swoją kolejną grę - My Time at Evershine. Mogliśmy zobaczyć zwiastun nowej produkcji oraz poznaliśmy pierwsze informacje. Co ciekawe, nowa odsłona serii zapoczątkowanej przez My Time at Portia i kontynuowanej przez My Time at to My Time at Sandrock ma się pojawić na PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 oraz następcy Switcha.

My Time at Evershine - informacje o grze

My Time at Evershine to symulacja RPG, którego akcja ma miejsce trzy lata po wydarzeniach z poprzednich części serii. W grze nawiążemy relację z ośmioma NPC-ami oraz poznamy ponad dwadzieścia postaci. Wcielimy się w rolę gubernatora, a nie jak to miało miejsce wcześniej w zwykłego budowniczego. Z tego powodu będziemy zarządzać budową infrastruktury z wybranych przez nas elementów.