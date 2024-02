Battlefield 7 z problemami. Reżyser gry opuścił produkcję i zakończył pracę dla EA

Co ciekawe, współzałożyciel i dyrektor artystyczny Ridgeline Games, Chris Matthews, również opuścił szeregi studia w styczniu bieżącego roku. Matthews przeszedł do 343 Industries, które obecnie pracuje nad nową częścią Halo. Niepokoi informacja, że studio nie ogłosiło żadnych zmian w strukturach swojej firmy, co według niektórych osób może sugerować, że Ridgeline Games zmierza do likwidacji.