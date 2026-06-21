Battlefield 6 inspiruje się Call of Duty: Ghosts. Nowy system nagród trafia do Sezonu 3

Nowy system polega na przejmowaniu specjalnych zadań z pokonanych przeciwników. Gracze mogą aktywować Contracty w trakcie meczu i realizować dodatkowe cele, które nagradzają ich za skuteczną grę. Mechanika pojawi się w ramach wydarzenia Wet Work i będzie dostępna zarówno w klasycznych trybach multiplayer, jak i w darmowym trybie RedSec.

Battlefield 6 w Sezonie 3 wprowadza nową mechanikę Contracts, inspirowaną systemem Field Orders znanym z Call of Duty: Ghosts. Aktualizacja High-Value Target ma urozmaicić rozgrywkę poprzez dodatkowe cele pojawiające się w trakcie meczu.

To rozwiązanie przypomina Field Orders z Call of Duty: Ghosts, gdzie gracze również zdobywali losowe cele w trakcie rozgrywki, licząc na dodatkowe nagrody i przewagę na polu bitwy.

Sezon 3 to nie tylko Contracts, ale też szeroki zestaw zmian w balansie. Twórcy wprowadzają poprawki w odrzucie broni, rozrzucie pocisków, obrażeniach oraz zachowaniu pojazdów.

Zmiany obejmują również osłabienie części mechanik defensywnych, takich jak Thermal Smoke, oraz zwiększenie skuteczności RPG przeciwko pojazdom. Zmodyfikowano też system automatycznej obrony przeciwlotniczej przy odrodzeniu gracza, który ma być teraz mniej skuteczny.