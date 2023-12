Battlefield 2042 nie zamierza się poddawać. Kolejny sezon z nową zawartością

Jak podaje między innymi serwis VG247 , przedstawiciele studia EA DICE oficjalnie zapowiedzieli, że gra Battlefield 2042 otrzyma kolejny – już siódmy – sezon z zupełnie nową zawartością . Potwierdzono wstępny termin premiery i ujawniono jedynie podstawowe informacje, które nie są żadnym zaskoczeniem. Zaskoczeniem jest jednak sam fakt, iż do takowego sezonu w ogóle dojdzie, ponieważ 2024 rok będzie już trzecim rokiem wsparcia, co z kolei wykracza poza typowy dla Battlefielda cykl.

Oczywiście – nie jest do końca jasne, czy wspomniane mapy będą zupełnie nowe, czy też będą to właśnie przeróbki starszych map. EA DICE podkreśla jednak, że nowy sezon będzie „wypełniony całą masą świeżej zawartości”, co nie brzmi, jakby miało to być po prostu niewielkie wydarzenie. Czas pokaże.