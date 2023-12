Barbie z kolejnym rekordem. Widowisko z Margot Robbie zdominowało nominacje do Critics Choice Awards

Film został nominowany w najważniejszych kategoriach, czyli najlepszy film, najlepszy reżyser, najlepszy scenariusz oryginalny, najlepsza aktorka dla Margot Robbie oraz najlepszy aktor i aktorka drugoplanowa - odpowiednio dla Ryana Goslinga i Americi Ferrery.

Barbie uzyskała 18 nominacji do Critics Choice Awards

Doceniona została również ścieżka dźwiękowa Barbie, na której sukces bez wątpienia mają wpływ takie utwory jak: Dance the Night Dua Lipy, What Was I Made For? Billie Eilish i I'm Just Ken w brawurowym wykonaniu Ryana Goslinga.