Banishers: Ghosts of New Eden do wypróbowania za darmo. Wersja demonstracyjna już dostępna

Banishers: Ghosts of New Eden zadebiutowało na rynku w lutym bieżącego roku i zebrało pozytywne opinie zarówno wśród krytyków, jak i samych graczy. Teraz pojawiły się dobre wieści dla wszystkich zainteresowanych tytułem. Deweloperzy udostępnili bowiem darmową wersję demonstracyjną, która umożliwia przetestowanie gry przed jej zakupem.

Banishers: Ghosts of New Eden z wersją demonstracyjną

Zgodnie z przekazanymi przez twórców Banishers: Ghosts of New Eden informacjami, zainteresowani mogą już przetestować tytuł za darmo w ramach wersji demonstracyjnej. Demo umożliwia rozegranie pierwszej misji i poznanie początków historii Antei i Reda. Poczynione postępy zainteresowani zakupem przeniosą do pełnej wersji gry.