Baldur’s Gate 3 w Xbox Game Pass lub PS Plus? Nie liczcie na taki scenariusz

Swen Vincke zapowiada, że gry Larian Studios nie trafią do usług subskrypcyjnych.

Już w połowie grudnia szef Larian Studios zapowiedział, że Baldur’s Gate 3 nie pojawi się w Xbox Game Pass. Swen Vincke postanowił tymczasem ponownie wrócić do wspomnianego tematu, który odniósł się do słów jednego z dyrektorów Ubisoftu. Francuska firma twierdzi bowiem, że przyszłością branży są subskrypcje, a gracze muszą przyzwyczaić się do nieposiadania gier na własność. Przedstawiciel belgijskiego zespołu uważa, że w takim przypadku znacznie trudniej będzie o „dobre treści”.

Gry Larian Studios nigdy nie trafią do usług pokroju Xbox Game Pass i PlayStation Plus – zapowiada Swen Vincke

Vincke podkreśla, że niezależnie od tego, jak będzie wyglądać przyszłość gier wideo, to zawsze „najważniejsze będą treści”. Szef Larian Studios – jak wspomnieliśmy wyżej – uważa, że dominacja usług subskrypcyjnych wpłynie negatywnie na ich poziom. Deweloper wyjaśnia, że tworzenie gier będzie wówczas wiązać się z „analizą kosztów i korzyści”, a z czasem produkcje będą powstawać wyłącznie z myślą o danej usłudze, co sprawi, że jakość czy kreatywność zostaną zepchnięte na dalszy plan.