Baldur's Gate III nigdy nie pojawi się w Xbox Game Pass – twierdzi Swen Vincke, szef Larian Studios

Choć gra Baldur’s Gate III jest już dostępna na konsolach Xbox, nie spodziewajcie się, że trafi również do oferty usługi Xbox Game Pass. Jak podaje między innymi serwis IGN, przedstawiciel zespołu Larian Studios, Swen Vincke, postanowił wyjaśnić sprawę związaną z powtarzającym się pytaniem, czy produkcja kiedykolwiek może trafić do wspomnianej usługi subskrypcyjnej Microsoftu.

Zawsze mówiliśmy od samego początku, że nie będzie w Game Pass – nie będzie w Game Pass. Stworzyliśmy dużą grę, więc myślę, że trzeba za to zapłacić uczciwą cenę i uważam, że jest to w porządku. Nie pobieramy żadnych mikrotransakcji, więc dostajesz to, za co płacisz. Z góry jest to duża, mięsista gra. Myślę więc, że powinna istnieć w obecnej formie. To właśnie pozwala nam kontynuować tworzenie innych gier.