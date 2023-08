Baldur's Gate III – wycofany hotfix ponownie dostępny. Twórcy wyjaśniają problem

Hotfix 4 przeszedł przez rygorystyczny proces kontroli jakości i został wczoraj potwierdzony jako kandydat do wydania. Jednak w ostatniej chwili uruchomiliśmy przebudowę wersji, aby zmienić jej numer. Nowa wersja była niestety nękana przez uszkodzenie kompilatora, które powodowało, że niektóre wyjątki, które normalnie nie powodowałyby awarii, powodowały – zgadliście – awarie.

Ponieważ takie problemy z kompilatorem są niezwykle rzadkie, nie byliśmy na to przygotowani. A powinniśmy byli. Zawaliliśmy sprawę.

Nie pomogło to, że stało się to o najgorszej możliwej porze dnia, ale na szczęście mamy studia w wielu krajach. W ciągu nocy (w przypadku Europy) nasze zespoły w Kanadzie, a następnie w Malezji pracowały nad zdiagnozowaniem, co poszło nie tak, aby można było rozpocząć prace nad ponownym wdrożeniem poprawionej wersji hotfixa

Aby uniknąć takich sytuacji w przyszłości, upewnimy się, że każda zmiana wprowadzona w przyszłych wersjach – bez względu na to, jak mała lub nieszkodliwa – zawsze przejdzie przez nasz pełny i kompleksowy proces kontroli jakości, który obejmuje globalny wewnętrzny zespół kontroli jakości, testy automatyczne, testy jednostkowe oraz testy zgodności z zapisanymi grami.