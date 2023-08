Nowy patch do Baldur’s Gate 3 pojawił się i zniknął. Gracze stracili dostęp do save’ów

Baldur’s Gate 3 od momentu premiery otrzymał już kilka aktualizacji, a najnowsza wczoraj wieczorem trafiła na serwery. Łatka naprawia szereg pomniejszych błędów, ale nieoczekiwanie powodowała również problemy ze stabilnością gry. Gracze, którzy mieli nieszczęście pobrać patcha i przetestować go, poinformowali o napotkanych problemach. Larian Studios szybko wycofało aktualizację, która na razie nie jest dostępna do pobrania. Niestety osoby, które zapisały swoje postępy w rozgrywce z zainstalowanym Hotfixem #4 muszą poczekać z kontynuowaniem przygody do czasu ponownego wydania patcha lub wczytać save’a z wersji gry zawierającej Hotfix #3.

Larian Studios wycofało nową aktualizację do Baldur’s Gate 3