Baghead od twórcy To na pierwszym zwiastunie. W roli głównej serialowa Ciri

Już w styczniu do kin trafi film przeznaczony dla wielbicieli dreszczowców. Baghead jest dziełem twórcy To, Roya Leea oraz Christophera Fissera, mającego na koncie znakomity Most szpiegów. W roli głównej obsadzona została Freya Allan, znana doskonale widzom z roli Ciri w serialowej adaptacji Wiedźmina od Netflixa.

Freya Allan z Wiedźmina w nowym wcieleniu. Zobaczcie zwiastun Baghead

Młoda kobieta odkrywa mrożącą krew w żyłach tajemnicę, skrywającą się w piwnicy należącego do niej pubu. Zamieszkuje tam przedziwna istota – Baghead – posiadająca szczególną umiejętność. Potrafi się łączyć z zaświatami i przywoływać przebywające w nich dusze. Jednak każdy kto chce tego dokonać, musi zapłacić bardzo wysoką cenę.