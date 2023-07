Geralt przestanie być głównym bohaterem Wiedźmina. Tomasz Bagiński potwierdza, że Ciri będzie najważniejszą postacią

Finałowe odcinki trzeciego sezonu Wiedźmina są już dostępne na Netflixie. Widzowie szybko wydali werdykt, że druga część najnowszej serii przygód Geralta nie odbiega poziomem od reszty odcinków i wyrazili swojej niezadowolenie wieloma elementami serialu. Jednym z najczęściej wymienianych wad jest sprowadzenie Geralta do drugoplanowej roli w swoim własnym serialu. Fani krytykowali ten aspekt już w poprzednich sezonach, ale ze słów Tomasza Bagińskiego z making-offu, który również trafił na platformę Netflix, wynika, że nic się w tej kwestii nie zmieni w czwartym sezonie, a co więcej, producent potwierdził, że to Ciri stanie się główną bohaterką serialu.