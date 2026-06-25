Avengers: Koniec gry wraca do kin pod nowym tytułem. Ujawniono szczegóły nowej wersji słynnego filmu Marvela

Produkcja ma doczekać się sporo nowej zawartości.

Marvel szykuje specjalny powrót jednego z największych widowisk w historii kina superbohaterskiego. Avengers: Koniec gry ponownie trafi na wielki ekran, ale tym razem pod nieco zmienionym tytułem. Nowa wersja filmu ma przygotować widzów na premierę Avengers: Doomsday, a przy okazji wypromować kinowy format Disneya, znany jako Infinity Vision. Avengers: Koniec gry – film powróci do kin pod innym tytułem Podczas prezentacji na CineEurope w Barcelonie Disney potwierdził, że reedycja filmu z 2019 roku otrzyma oficjalny tytuł Avengers: Endgame Encore. Nie jest to więc zupełnie nowa produkcja, ale odświeżone kinowe wydarzenie, które ma odróżniać się od pierwotnej wersji. Najważniejszą informacją dla fanów Marvela pozostaje jednak fakt, że pokazom będą towarzyszyć dodatkowe materiały.

Studio zapowiedziało, że w reedycji pojawią się wcześniej niepublikowane sceny oraz nowa sekwencja po napisach. Według zapowiedzi mają one pomóc w uporządkowaniu kanonu MCU i lepiej połączyć wydarzenia z Avengers: Koniec gry z nadchodzącym Avengers: Doomsday. Jest jednak jeden istotny szczegół. Nowe materiały będą dostępne wyłącznie w kinach certyfikowanych w ramach programu Infinity Vision. Infinity Vision to nowa inicjatywa Disneya, która ma wskazywać widzom sale kinowe oferujące wysoką jakość seansu, ale niekoniecznie należące do formatów premium, takich jak IMAX, 4DX czy Dolby. W praktyce wygląda na to, że Disney chce stworzyć własny system certyfikacji, dzięki któremu widzowie łatwiej znajdą kina spełniające standardy studia przy okazji największych premier. Infinity Vision to sposób na skierowanie widzów do najlepszych dostępnych sal, ze szczególnym uwzględnieniem ekranów innych niż IMAX, 4DX i Dolby, które nadal będą objęte osobnymi kampaniami marketingowymi Disneya przy największych premierach.

GramTV przedstawia:

Disney najwyraźniej próbuje zbudować dodatkową markę jakości dla tradycyjnych kin, które nie korzystają z najbardziej rozpoznawalnych formatów premium. Ma to zachęcić widzów do wyboru konkretnych lokalizacji i jednocześnie dać właścicielom kin możliwość wyróżnienia się na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Zainteresowanie programem ma być duże. Według dostępnych informacji Disney otrzymał ponad 7500 zgłoszeń od wystawców z całego świata, którzy chcą uzyskać certyfikat Infinity Vision. Na ten moment nie wiadomo jednak, ile kin faktycznie przejdzie proces akceptacji. Kluczowe będą wymagania, jakie Disney postawi właścicielom sal, ponieważ to od nich zależy, czy znak Infinity Vision rzeczywiście stanie się dla widzów wiarygodną obietnicą wysokiej jakości seansu. Avengers: Endgame Encore zadebiutuje w kinach certyfikowanych w ramach Infinity Vision 25 września. Kilka miesięcy później, 18 grudnia, na ekrany trafi Avengers: Doomsday.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.