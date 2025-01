To największy problem Avengers: Doomsday. Fani Marvela mają powody do obaw

Druga saga MCU rozpoczęła się wraz z premierą serialu WandaVision w styczniu 2021 roku. Z kolei premiera Avengers: Doomsday została wyznaczona na 2026 rok, więc Marvel ma dwukrotnie mniej czasu, niż w przypadku poprzedniej sagi, na wprowadzenie i rozwinięcie nowych bohaterów. Mimo to jedynie Yelena Belova, w którą wciela się Florence Pugh, na ekranie pojawi się łącznie trzy razy (wkrótce zobaczymy ją w Thunderbolts*), zaś dwukrotnie na ekranie zobaczymy Sama Wilsona, Spider-Mana, Doktora Strange’a, Ms. Marvel, Bucky’ego Barnesa, Monicę Rambeau oraz Joaquin Torres i Wandę Maximoff. Pozostałe postacie, jak Moon Knight, Shang-Chi, Kapitan Marvel, Hulk, She-Hulk, Ant-Man oraz Thor, czy Daredevila, zobaczyliśmy na ekranie tylko raz.

Użytkownik w swoich wyliczeniach pominął wszelkie sceny po napisach oraz krótkie występy gościnne. Wtedy zwycięzcą byłby Wong, który do tej pory pojawił się w Doktor Strange w multiwersum obłędu, Spider-Man: Bez drogi do domu, Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni oraz Mecenas She-Hulk.

Wczytywanie ramki mediów.

Pokazuje to, że Marvel nie zadbał o nawiązanie między superbohaterami a widzami jakiejkolwiek relacji. Gdy łatwo było polubić Tony’ego Starka, czy Steve’a Rogersa, tak obecnie fani MCU nie są aż tak przywiązani do nowych bohaterów z drugiej sagi uniwersum, jak byli do postaci z Sagi Kamieni Nieskończoności. Może to wpłynąć nie tylko na odbiór Avengers: Doomsday oraz Avengers: Secret Wars, ale również na zainteresowanie oboma filmami, które mogą nie stać się tak wielkimi hitami, jak dwie poprzednie odsłony serii o superbohaterskiej drużynie.

Wpis użytkownika hdwmovies viralowo rozszedł się po serwisie X, dobijając do miliona wyświetleń na platformie. Niektórzy komentujący zauważają, że Marvel nie miał konkretnego planu na Sagę Multiwersum i postanowił wykorzystać w niej wszelkie pomysły, jakie mieli, nie dbając o lepsze ukształtowanie całego świata, a przede wszystkim rozwoju bohaterów. Żadna postać z obecnej sagi nie przeszła tak długiej drogi, jak chociażby Steve Rogers, Bucky Barnes, Tony Stark, Bruce Banner, czy Natasha Romanoff. Każdy z tych bohaterów otrzymał swój istotny wątek w Avengers: Wojna bez granic i Koniec gry, co miało wpływ na dalsze wydarzenia i samo zakończenie. Właśnie tego może najbardziej zabraknąć nowym filmom z Avengersami.