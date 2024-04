Avatar: Frontiers of Pandora z aktualizacją. Gra otrzymała nowy tryb graficzny

Zgodnie z przekazanymi informacjami aktualizacja oznaczona numerem 3.2 wprowadziła do Avatar: Frontiers of Pandora możliwość rozgrywki w 40 FPS na PlayStation 5 i Xbox Series X/S . Wspomniany tryb z pewnością znajdzie swoich zwolenników. Najnowszy patch wprowadza jednak również nowości w wersji PC.

Najnowsza aktualizacja Avatar: Frontiers of Pandora wprowadza bowiem także obsługę techniki Intel XeSS na PC . Ubisoft zdecydował się jednak jednocześnie przywrócić technologię AMD FSR do wcześniejszej wersji. Francuska firma tłumaczy, że decyzja spowodowana jest chęcią zminimalizowania występowania artefaktów wizualnych wpływających na działanie generatora klatek.

Ubisoft Massive nie zapomniało też o poprawkach błędów. Deweloperzy wyeliminowali bowiem kilka problemów związanych m.in. z zadaniami. Pełną listę zmian wprowadzonych do Avatar: Frontiers of Pandora w aktualizacji 3.2 znajdziecie na oficjalnej stronie Ubisoftu.

Na koniec przypomnijmy, że Avatar: Frontiers of Pandora dostępne jest tylko na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Avatar: Frontiers of Pandora. Coś więcej niż klon Far Cry’a.