Avatar: Frontiers of Pandora – pierwsze recenzje. Czy warto ruszyć na Pandorę?

Zgodnie z zapowiedziami już jutro – 7 grudnia 2023 roku – Avatar: Frontiers of Pandora trafi na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Dzisiaj natomiast w sieci pojawiły się pierwsze recenzje nowej produkcji studia Massive Entertainment. Zainteresowani mogą więc sprawdzić, czy – zdaniem branżowych dziennikarzy – warto poświęcić swój czas na zapoznanie się ze wspomnianym tytułem i ruszyć na Pandorę.

W chwili pisania tej wiadomości Avatar: Frontiers of Pandora może pochwalić się średnią ocen na poziomie 71 punktów (na podstawie 22 opinii) w serwisie OpenCritic. Warto jednak dodać, że zaledwie 52% recenzentów poleca najnowszą produkcję studia Massive Entertainment. Wśród zalet wymienia się przede wszystkim ogromny, różnorodny i piękny świat, a także ścieżka dźwiękowa. Części dziennikarzy do gustu przypadł również system poruszania się oraz walka jako Na’vi.

Avatar: Frontiers of Pandora nie jest oczywiście produkcją wolną od wad. Spora część recenzentów narzeka na bezbarwną historię. Dziennikarzom, którym fabuła przypadła do gustu, zaznaczają natomiast, że opowieść dość długo się rozkręca. Wśród wad wymienia się także słabe dialogi oraz mało interesujące aktywności poboczne. Wygląda jednak na to, że fani uniwersum wykreowanego przez Jamesa Camerona będą zadowoleni.

Avatar: Frontiers of Pandora – recenzje