Avatar: Frontiers of Pandora na nowym trailerze przybliżającym fabułę i walkę

Premiera Avatar: Frontiers of Pandora majaczy na horyzoncie, a debiut gry na pewno wzbudzi spore zainteresowanie wśród graczy. Mamy tutaj bowiem do czynienia z naprawdę dużą i lubianą marką. Chętnie dowiem się, jakie są Wasze oczekiwania względem growego Avatara, a wszystkich, którzy chcą bliżej przyjrzeć się produkcji autorstwa Massive Entertainment, zachęcamy do zapoznania się z najnowszym trailerem.

Czy Avatar: Frontiers of Pandora spodoba się fanom uniwersum?

Dzięki wideo dowiecie się nieco więcej na temat historii, której karty przyjdzie odkrywać Wam podczas zabawy. Twórcy pokazali również fragment, na którym możemy rzucić okiem na potyczki. Za sprawą kampanii fabularnej poznamy losy członka plemienia Na’vi, który rozpoczyna długą i niebezpieczną wędrówkę przez Zachodnią Granicę. Mowa o części tytułowego świata Pandory, która zamieszkiwana jest przez unikatowe stworzenia i intrygujące postaci. Zadaniem bbohatera, w którego się wcielimy będzie odparcie potężnych sił RDA zagrażających mieszkańcom tych terenów.