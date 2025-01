Avatar 3 na nowych grafikach. James Cameron przedstawia kolejny klan Na'vi

Do premiery Avatara 3 pozostało jeszcze sporo czasu. Jednak od sierpnia ubiegłego roku, kiedy to poznaliśmy oficjalny tytuł filmu, nie otrzymaliśmy żadnych nowych informacji. Aż do teraz, kiedy w magazynie Empire pojawiła się nowa seria, w której co miesiąc będziemy otrzymywać nowe szczegóły kolejnych przygód Jake’a i Neytiri. Na pierwszy ogień poszły dwie nowe grafiki, w tym jednak przedstawiająca Klan Ash (Klan Popiołu?) i jego przerażającą przywódczynię o imieniu Varang.

Avatar 3 w nowych grafikach. James Cameron ujawnił szczegóły kolejnego klanu Na’vi

James Cameron opisuje ją jako liderkę, która przeszła przez niesamowite trudności, zanim dotarła na sam szczyt hierarchii klanu. Jej przeszłość wzmocniła ją i sprawiła, że stała się bezwzględną obrończynią swoich ludzi.