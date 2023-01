Avatar 3 z nowym narratorem – nie będzie nim już Jake Sully

Zapewne większość z Was zdołała się już przyzwyczaić do tego, że narratorem w filmach z serii Avatar jest Jake Sully. Choć saga Jamesa Camerona na ten moment składa się tylko z dwóch produkcji, ciężko jest chyba wyobrazić sobie kogoś innego we wspomnianej roli. Cóż, przychodzimy ze złą wiadomością – będziecie musieli to zrobić.

Avatar 3 będzie miał nowego narratora

We wpisie użytkownika zuleika na Twitterze czytamy, że James Cameron ujawnił, iż rolę przewodnika przejmie jego syn, Lo’ak, w którego wciela się Britain Dalton: