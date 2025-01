Atomfall od twórców Sniper Elite bez tajemnic. Zobaczcie 7-minutowy gameplay trailer

W trakcie rozgrywki gracze będą musieli odkryć „mroczną tajemnicę” i dowiedzieć się, co wydarzyło się w Windscale. W drodze do celu użytkownicy odwiedzą m.in. obozy wojskowe, opuszczone bunkry czy też pogańskie ruiny. W odkrywaniu zakopanych pod ziemią sekretów pomoże im natomiast wykrywacz metalu.

W Atomfall gracze będą również mieli okazję spotkać „mnóstwo” ekscentrycznych postaci oraz tajemniczych organizacji, znajdujących się we wspomnianej już strefie kwarantanny. Rebellion zaznacza jednak, że nie wszystkie postacie niezależne będą przyjaźnie nastawione. Dlatego też kluczem do przetrwania będzie opanowanie „szeregu broni dystansowych i do walki wręcz”.