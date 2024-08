Atomfall na nowym zwiastunie i gameplayu. Strzelanka postapo dla fanów Fallouta i Stalkera

Twórcy Sniper Elite i Zombie Army pokazali nowy zwiastun, a także długi gameplay ze swojej nadchodzącej gry, czyli Atomfall. Będzie to pierwszoosobowa strzelanka z elementami RPG, rozgrywająca się w postapokaliptycznym świecie. Tytuł zabierze nas do Wielkiej Brytanii, prezentując równie sielskie, co niebezpieczne krajobrazy tamtejszych wsi i miasteczek, które opanowane są przez groźnych bandytów i niebezpieczne roboty. Na pierwszy rzut oka to skrzyżowanie Fallouta i Stalkera w klimacie wydanego w ubiegłym roku Atomic Hearts. Pierwszy zwiastun pokazuje realistyczną oprawę graficzną, a 17-minutowy gameplay prezentuje Atomfall w akcji.

Atomfall – nowy zwiastun i gameplay prezentujący strzelankę

Historia rozgrywa się w alternatywnej linii czasu po prawdziwej katastrofie nuklearnej, która faktycznie miała miejsce w Windscale w 1957 roku. Akcja rozgrywa się wśród wzgórz Krainy Jezior w Cumbrii i jest to prawdziwie sielankowa opowieść o końcu świata, gdzie strumienie wciąż szumią, natura na nowo budzi się do życia, a pozory starego świata wciąż istnieją.