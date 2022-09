Test routera Asus ROG Rapture GT-AXE16000 dla wymagających

Skupmy się jednak na samym routerze. Ciężko nie zauważyć, że jest on po prostu masywny i imponujących rozmiarów. Całość waży ponad dwa kilo, a rozmiar urządzenia bez anten to 25 x 25 x 6 cm. Może być to niestety dość problematyczne, jeśli planujemy schować go w szafce RTV lub ukryć w jakimś mało widocznym miejscu. Niestety, nie mamy też możliwości odmontowania anten, możemy natomiast złożyć je na płasko.

Na szczęście, nie ma zbytniego powodu, dla którego chcielibyśmy chować ten router. Całość wygląda po prostu doskonale. Producent postawił na ciekawy design, a wisienką na torcie jest lustrzany panel przedni z oświetleniem LED RGB. W połączeniu z 8 rozłożonymi antenami daje to świetny, bardzo futurystyczny efekt. Od razu widać, że jest to produkt premium wysokiej klasy. Jest natomiast jeden minus – lustro jest bardzo podatne na zabrudzenia. Ale to chyba dość oczywisty problem.

Przejdźmy zatem do konfiguracji, która zdecydowanie okazała się bardzo przyjemnym zaskoczeniem. Całość jest po prostu banalna i nie zajmie nam dłużej niż kilka minut. Do wyboru mamy oczywiście opcję standardową, czyli podłączenie komputera kablem Ethernet do routera i konfigurację za pomocą panelu użytkownika.

Znacznie prościej i wygodniej będzie jednak zrobić to za pomocą aplikacji mobilnej Asusa. Wystarczy, że zeskanujemy kod QR znajdujący się na dole routera i przejdziemy przez kilka kroków, takich jak ustalenie hasła użytkownika czy wybór nazwy sieci Wi-Fi. Z tego miejsca zdecydowanie należy pochwalić również samą aplikację – daje nam ona olbrzymie możliwości i jest przy tym zwyczajnie wygodna. A to zwykle spora rzadkość w tego rodzaju oprogramowaniu.

Asus ROG Rapture GT-AXE16000 – specyfikacja

Zanim przejdziemy do samych testów opowiedzmy jednak przez chwilę, jak router prezentuje się na papierze. A zdecydowanie jest tutaj o czym opowiadać! Przede wszystkim, Asus ROG Rapture GT-AXE16000 to router czteropasmowy wspierający standard WiFi 6E. Teoretyczna możliwa prędkość transferu to 16000 Mb/s, jak wskazuje to zresztą sama nazwa. Do dyspozycji mamy pasmo 2,4 GHz, dwa pasma 5 GHz oraz pasmo 6 GHz.

GT-AXE16000 wyposażony jest w cztery porty LAN 1 Gb/s, dwa porty LAN/WAN w standardzie 10 GB/s i port WAN 2,5 Gb/s. Do dyspozycji mamy również port USB 3.0 i USB 2.0.

Na szczególną uwagę zasługuje również oprogramowanie, zapewniające nam dostęp do wielu bardzo przydatnych funkcji. Znajdziemy w nim kontrolę rodzicielską, specjalny tryb gamingowy, AI Protection możliwość korzystania jednocześnie z VPN i zwykłego połączenia internetowego oraz oczywiście z AI Mesh umożliwiającego nam połączenie kilku urządzeń w jedną sieć.

Asus ROG Rapture GT-AXE16000 – test

Wystarczy jednak o pierwszych wrażeniach i specyfikacji, przejdźmy do tego co interesuje nas najbardziej, czyli do samych testów. Zgodnie z procedurą, zacznijmy od mocy sygnału. Całość przetestowaliśmy w bardzo naturalnych warunkach, czyli w 50-metrowym mieszkaniu. Router został ustawiony w punkcie A, na szafce RTV.

Prawdę mówiąc, wyniki które osiągnęliśmy należałoby wręcz pominąć. Asus ROG Rapture GT-AXE16000 zapewnił doskonały zasięg w absolutnie całym mieszkaniu. Ściany, drzwi czy szyby nie były tutaj żadną przeszkodą. Osiem wbudowanych anten dzielnie poradziło sobie z każdym wyzwaniem, czego dowody możecie zobaczyć na mapce poniżej.

Wnioski z tego testu są jasne – to nie jest router przeznaczony domyślnie do małych mieszkań. Moc sygnału wystarczyłaby bez najmniejszego problemu na dom o powierzchni 200 metrów. Podczas testu ciężko pozbyć się było wrażenia, że urządzenie zwyczajnie marnuje się w takich warunkach. Jeśli zależy wam jednak na idealnym sygnale w każdym punkcie domu, to Asus ROG Rapture GT-AXE16000 sprawdzi się po prostu idealnie. Jeśli chodzi o ten test, to router zaliczył go nie tylko śpiewająco – zdeklasował on po prostu całą konkurencję.