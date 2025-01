Astronomiczne budżety kolejnych odsłon Call of Duty. A sprzedaż coraz gorsza

Nie znamy danych dotyczących budżetów i sprzedaży ostatnich odsłon Call of Duty. Możliwe, że Black Ops 6 kosztował jeszcze więcej, nawet przebijając wyniki Genshin Impact. Warto jednak zauważyć, że nawet pomimo tak ogromnych budżetów Activision wciąż mogło zarabiać na swoich grach. Chociaż sprzedaż egzemplarzy spadała, to firma zaliczała coraz większe przychody z mikrotransakcji. Nie tylko ze swoich płatnych gier, ale również darmowego Call of Duty: Warzone.

Niedawno kwestie mikropłatności wywołały wśród graczy Call of Duty sporą krytykę. W związku z uruchomieniem wydarzenia ze Squid Game, do gry trafiła nowa płatna przepustka bojowa, która oferowała mniej nagród, a kosztowała tyle samo, co tradycyjny karnet. Do sprawy odniósł się nawet znany insider CharlieIntel, który wyliczył, ile naprawdę kosztuje granie w Call of Duty, jeżeli chciałoby się odblokować całą zawartość.