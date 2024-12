Astro Bot z nową zawartością. Zapowiedziano aktualizację „Winter Wonder”

Zgodnie z przekazanymi informacjami już jutro – 12 grudnia 2024 roku – Astro Bot otrzyma aktualizację zatytułowaną „Winter Wonder”. Zapowiedziany przez deweloperów ze studia Team Asobi update wprowadzi do gry zupełnie nowy poziom. Warto jednak zaznaczyć, że nowa zawartość zostanie odblokowana dopiero po ukończeniu gry.

Nieco ponad miesiąc temu poznaliśmy wyniki sprzedaży gry Astro Bot . Tymczasem okazuje, że fani przygód sympatycznego robota już niedługo będą mieli dobry pretekst, by wrócić do wspomnianego tytułu. Najnowsza produkcja studia Team Asobi jeszcze w tym tygodniu otrzyma bowiem nową zawartość.

Chcemy, aby aktualizacją była niespodzianką, dlatego nie powiemy zbyt wiele. Powinniście jednak spodziewać się zabawnego poziomu wypełnionego błyszczącymi prezentami, sporą dawką dzwoneczków i zupełnie nowymi specjalnymi botami, które mogą dołączyć do Waszej załogi! – poinformował Nicolas Doucet, dyrektor studia Team Asobi.

Na koniec warto przypomnieć, że Astro Bot dostępne jest wyłącznie na PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Team Asobi, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Astro Bot – świetnej platformówki dla dużych i małych graczy!