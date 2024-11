Astro Bot z kolejnym, darmowym poziomem. Nowości w platformówce

Miłośnicy platformówki od Team Asobi mogą mieć powody do zadowolenia. Kolejny z pięciu planowanych poziomów trafił już do gry Astro Bot. Mowa o Spring-loaded Run . PlayStation udostępniło za pośrednictwem mediów społecznościowych krótką zajawkę, którą znajdziecie na dole wiadomości.

Jak niedawno informowaliśmy, Astro Bot otrzymywać będzie co jakiś czas darmowe nowości . Mowa o kolejnych poziomach, które trzeba jak najszybciej ukończyć, by uratować dwa boty. Platformówkę urozmaicił właśnie trzeci z pięciu planowanych leveli.

Do gry trafiły już Building Speed (17 października) oraz Let it Slide (24 października). Jak jednak wspomnieliśmy, pojawią się jeszcze dwa kolejne poziomy. Będzie to Helium Heights (7 listopada), a także Rising Heat (14 listopada). Zainteresowanym nie pozostaje zatem nic innego, jak oczekiwać na kolejne nowości w platformówce.