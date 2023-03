Assassin’s Creed Red z dwójką protagonistów? Insider dzieli się szczegółami

Podczas wrześniowego Ubisoft Forward doczekaliśmy się zapowiedzi gry Assassin’s Creed Red (tytuł roboczy), której akcja rozgrywać będzie się w feudalnej Japonii. Francuska firma do tej pory nie ujawniła jednak zbyt wielu szczegółów na temat produkcji. Z pomocą przychodzi jednak Tom Henderson – znany branżowy insider i dziennikarz – który podzielił się kilkoma interesującymi informacjami związanymi ze wspomnianym tytułem. Zdaniem informatora podczas zabawy w Assassin’s Creed Red gracze wcielą się w dwie postacie.

W Assassin’s Creed Red gracze będą mieli rzekomo okazję wcielić się w dwie postacie

Henderson w artykule opublikowanym w serwisie Insider Gaming poinformował, że w Assassin’s Creed Red grywalnymi bohaterami będą zarówno samuraj, jak i shinobi. Pierwsza z wymienionych postaci ma być kobietą i prawdopodobnie mieliśmy ją okazję zobaczyć na publikowanym we wrześniu teaserze. Drugiego protagonistę dziennikarz opisuje jako „afrykańskiego uchodźcę”, który należy do Bractwa Asasynów.



Insider informuje również, że Assassin’s Creed Red ma kłaść duży nacisk na skradanie. Deweloperzy ze studia Ubisoft Quebec czerpią natomiast inspiracje z serii Splinter Cell oraz Hitman. Podczas rozgrywki gracze będą mogli natomiast ukrywać ciała pokonanych wrogów, chować się w wysokiej trawie, a także gasić światła, by móc niepostrzeżenie przekradać się pomiędzy przeciwnikami.



Kiedy natomiast możemy spodziewać się premiery Assassin’s Creed Red? Henderson ujawnił, że wewnętrzna data premiery została wyznaczona na jesień 2024 roku. Insider podkreśla jednak, że nie będzie zaskoczony, jeśli wyczekiwana przez wielu fanów odsłona serii Assassin’s Creed zadebiutuje na rynku dopiero w 2025 roku.