Assassin's Creed Origins z niespodziewanym bombardowaniem ocen na Steam. Wszystko przez Windowsa

W komentarzach przewijają się te same narzekania, że Assassin’s Creed Origins wciąż nie działa na Windowsie 11 24H2. Gracze są rozczarowani, że chociaż Ubisoft oferuje swoją grę z atrakcyjną zniżką, to patch nadal się nie pojawił i posiadacze wspomnianej wersji systemu operacyjnego powinni trzymać się od tej gry z daleka. Bombardowaniem negatywnymi ocenami chcą sprawić, że Ubisoft zauważy problem i wkrótce uda się go naprawić odpowiednimi aktualizacjami do wszystkich trzech gier Assassin’s Crred.

Fani nie chcą być dłużej ignorowani przez Ubiosoft, tym bardziej że mowa o grach wydanych w latach 2017-2020, więc wciąż w miarę świeżych tytułach. Gracze nie potrafią zrozumieć, dlaczego studio nie chce naprawić swoich gier, ani nawet poinformować społeczność, dlaczego wszystkie trzy produkcje nie działają na tej konkretnej wersji Windowsa.