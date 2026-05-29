ASRock przedstawi nowe monitory OLED na targach Computex 2026

Nowe monitory z serii Taichi Gaming i Phantom Gaming.

Firma świętuje dziesięciolecie marki Taichi, wprowadzając nową serię monitorów wyposażonych w panele OLED, wysokie częstotliwości odświeżania oraz podświetlenie Taichi.

Trzeci nowy model to TCO27QXB, przechodzący na technologię Tandem OLED.

Oba modele pokrywają 99% przestrzeni barwnej DCI-P3 i posiadają fabryczną kalibrację zapewniającą dokładność kolorów Delta E mniejszą niż 2.

Z okazji targów Computex, ASRock podaje nazwy modeli z nowej linii Taichi.

W tamtym czasie firma wymieniła kilka 27-calowych modeli Taichi z panelami WOLED i QD-OLED, opcjami 2K i 4K, częstotliwościami odświeżania do 540 Hz, funkcją przełączania Dual Mode, dokładnością odwzorowania kolorów Delta E mniejszą niż 2 oraz certyfikatem VESA DisplayHDR True Black.

ASRock już od grudnia przygotowywał monitory Taichi OLED na targi CES 2026.

Linia obejmuje 27-calowe modele z panelami QD-OLED oraz Tandem OLED, oferując opcje w rozdzielczościach 4K i 2K.

ASRock informuje, że model ten obsługuje częstotliwość odświeżania 540 Hz oraz funkcjonalność Dual Mode.

Firma nie podaje jednak pełnych trybów rozdzielczości w dostarczonym komunikacie.

Model ten jest prezentowany jako najszybszy monitor w ofercie Taichi.

ASRock rozszerza również serię monitorów Phantom Gaming OLED o model PG34QSR.

Jest to 34-calowy panoramiczny monitor gamingowy OLED, skierowany do powszechnych oraz turniejowych konfiguracji dla graczy.

Firma nie podzieliła się jeszcze informacjami na temat cen ani daty premiery nowych modeli Taichi oraz Phantom Gaming OLED.

Więcej szczegółów powinno zostać udostępnionych przez ASRock podczas targów Computex 2026.