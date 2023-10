Arnold Schwarzenegger: producenci mówili mi, że moje mięśnie są przeszkodą w karierze filmowej

Jednak podobnie jak w wielu innych momentach swojej kariery udowodnił, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych i nie pozwolił, żeby słowa niedowiarków go powstrzymały. Po wielkiej karierze sportowej, zrobił oszałamiająca karierę filmową, przeplataną wejściem w świat polityki i stanowisko gubernatora.

Kiedy w latach 70. powiedziałem, że chcę zająć się filmem, wszyscy producenci, reżyserzy, dyrektorzy studiów i agenci mówili mi: To się nigdy nie stanie. A jednym z trzech powodów było to, że moje ciało było za duże. Powiedzieli mi: Spójrz dzisiaj na gwiazdy… Dustin Hoffman, Al Pacino, De Niro, Woody Allen. To są symbole seksu. Ludzie nie chcą widzieć dużych mięśni. Jesteś o wiele za ciężki. Zapomnij o tym.