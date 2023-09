Nowy Predator już powstaje. Arnold Schwarzenegger wróci do serii?

Dan Trachtenberg w jednym z wywiadów nie wykluczył powrotu Arnolda Schwarzeneggera do swojej roli. Jest jeszcze za wcześnie, aby spekulować, czy aktor mógłby zagrać w Prey 2. Nie wiemy, w jakich czasach zostanie osadzona nowa historia, ale jeżeli będzie to bezpośrednia kontynuacja poprzedniego filmu, to nie będzie możliwości, aby Arnold Schwarzenegger raz jeszcze wystąpił w tej serii. Twórcy mogliby co najwyżej przyszykować gościnny występ w scenie po napisach, ale to raczej nie zadowoliłoby największych fanów.