Archon Studio ogłasza grę planszową Master of Orion: Ad Astra – kampania crowdfundingowa już w styczniu 2025 roku

Pojawiły się dobre wieści dla miłośników gier planszowych z gatunku 4X. Archon Studio ogłosiło bowiem nadchodzącą premierę Master of Orion: Ad Astra, czyli planszówkę opartą na kultowej serii gier komputerowych Master of Orion. Wkrótce rusza kampania crowdfundingowa, pozwalająca zainteresowanym wesprzeć projekt.

Master of Orion: Ad Astra – nadciąga kampania crowdfundingowa dla gry planszowej z gatunku 4X

Jak wspomnieliśmy powyżej, Master of Orion: Ad Astra to gra planszowa z gatunku 4X, która pozwoli wcielić się w przywódców jednej z sześciu potężnych ras w odległych zakątkach kosmosu. Gracze zawalczą o dominację w galaktyce, będą eksplorować nieznane systemy gwiezdne, kolonizować odległe światy, a także rozwijać zaawansowane technologie. Gra podstawowa została zaprojektowana z myślą o 1-4 graczy. Master of Orion: Ad Astra zawiera pełnoprawny tryb solo, a podstawowa wersja gry zawierać będzie ponad 280 wysokiej jakości plastikowych modeli.

Zainteresowani pozycją będą mogli wesprzeć projekt już na początku przyszłego roku. Kampania crowdfundingowa na platformie Gamefound wystartuje bowiem w styczniu 2025 roku. Dostępna będzie opcja Stretch Pay, która pozwala rozłożyć płatność na 7 rat. Produkcja gry odbywa się w Polsce, co gwarantuje brak opóźnień w realizacji i wysyłce. Możemy już zaobserwować kampanię przed startem, by otrzymać darmową tackę na kości w stylu Master of Orion.