Uwielbiany serial Arcane na nowym zwiastunie 2. sezonu. Pierwsze spojrzenie

Ciężko uwierzyć, że minęły już trzy lata od premiery Arcane, czyli pierwszego serialu animowanego osadzonego w uniwersum League of Legends na platformie streamingowej Netflix. Produkcja bardzo szybko została doceniona przez widzów na całym świecie, więc zapowiedź drugiego sezonu była jedynie kwestią czasu. I choć do jego premiery pozostało jeszcze sporo czasu, Netflix nie zamierza siedzieć cicho – korporacja udostępniła właśnie nowy teaser.

Arcane – 2. sezon serialu na zwiastunie

Co ciekawe, materiał prezentuje scenę, która zdaje się potwierdzać pewną interesującą fanowską teorię dotyczącą Warwicka. Widzimy bowiem Singeda, który jest podłączony do zbiorników z dziwaczną zieloną substancją. Jest też naukowiec, który dodatkowo pompuje do rur swoją krew w niewiadomym celu – dopiero pod koniec ujęcia widzimy, iż do tych samych rur podłączona jest ogromna postać. Już na pierwszy rzut oka widać, że jest to ogromny wilczur, co z kolei może oznaczać, że scena pokazuje powstanie Warwicka. Zdaniem wielu fanów przybrany ojciec Jinx i Vi, Vander, miał być właśnie Warwickiem. Zobaczymy jednak, czy Arcane potwierdzi tę teorię.