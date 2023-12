Apokaliptyczna wizja świata w nowym filmie Netflixa. Julia Roberts w zwiastunie Zostaw świat za sobą

Sam Esmail to człowiek, który dał się poznać jako twórca niezwykle popularnego Mr. Robot. Chociaż dzisiaj trudno powiedzieć, czy jego nowe dzieło powtórzy sukces tamtego serialu, to z pewnością Zostaw świat za sobą już przypadło do gustu czytelnikom. Trzeba przypomnieć, że powieść, na podstawie której powstał scenariusz stała się wielkim hitem w USA i zebrała bardzo dobre recenzje w NY Times, USA Today i Esquire.

W oficjalnym opisie filmu czytamy: Rodzinne wakacje zostają wywrócone do góry nogami, gdy w nocy przybywa dwóch nieznajomych, szukających schronienia przed cyberatakiem, który narasta z minuty na minutę, coraz bardziej przerażający.

Premiera Zostaw świat za sobą na Netflix już 8 grudnia

W przypadku Zostaw świat za sobą Netflix użył strategii stosowanej ostatnio przez streamerów, fundujących filmom podwójne premiery. W tym wypadku widowisko trafiło na dwa tygodnie do kin, a 8 grudnia pojawi się w zasobach Netflixa. Podobny zabieg sprawdził się w przypadku Glass niOon: Film z serii Na noże, Historii małżeńskiej i Irlandczyka.

Zwiastun premierowy filmu Zostaw świat za sobą. Wystąpią Julia Roberts, Kevin Bacon oraz Ethan Hawke