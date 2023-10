Anno 1800 za darmo na PC i konsolach. Ubisoft zapowiada dwa bezpłatne weekendy

Wygląda na to, że francuska firma chce zachęcić graczy do sprawdzenia ostatniej odsłony serii Anno.

Pierwszy darmowy weekend z Anno 1800 odbędzie się w dniach 2 – 6 listopada 2023 roku i będzie skierowany do użytkowników komputerów osobistych . Wspomnianą produkcję będzie można przetestować bez dodatkowych kosztów na platformach Ubisoft Store, Epic Games Store oraz na Steam.

Kilka tygodni temu w sieci pojawiły się informacje, które sugerują, że kolejna odsłona serii Anno znajduje się już w produkcji . Tymczasem Ubisoft najwyraźniej chce zachęcić graczy do ostatniej odsłony popularnego cyklu strategii ekonomicznych, czyli Anno 1800. Francuska firma zapowiedziała bowiem dwa darmowe weekendy, w których trakcie zainteresowani będą mogli bez dodatkowych kosztów zapoznać się ze wspomnianą produkcją.

Ubisoft nie zapomina również o użytkownikach konsol PlayStation 5 i Xbox Series X/S. W dniach 9 – 13 listopada odbędzie się bowiem darmowy weekend z Anno 1800: Console Edition. Jeśli więc rozważaliście zakup wspomnianej produkcji, to warto się wstrzymać i skorzystać z okazji, by w pierwszej kolejności sprawdzić grę za darmo.

Na koniec przypomnijmy, że Anno 1800 – czyli ostatnia główna odsłona serii – zadebiutowało w 2019 roku na komputerach osobistych. W marcu bieżącego roku gra trafiła natomiast na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianej produkcji, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Pieniądz robi pieniądz – recenzja Anno 1800.