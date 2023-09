Nowa odsłona Anno już w produkcji? Ubisoft otrzyma spore dofinansowanie

Wygląda na to, że Ubisoft Blue Byte pracuje już nad kolejną odsłoną Anno.

Wspomniana produkcja – jak wynika z udostępnionych dokumentów – ma „rozszerzyć sprawdzone i popularne reguły gry o nowe funkcje”. W ręce graczy ma natomiast zostać oddany „wieloaspektowy” i zachęcający do eksploracji świat, który może być „rozbudowywany i przekształcany” do woli. „Placeholder” ma również oferować zarówno kampanię solo, jak i tryb multiplayer.

Według informacji udostępnionych w dokumentach wspomniana produkcja ma zostać „zoptymalizowana pod wszystkie platformy” i dotrzeć do „graczy na całym świecie”. Na ten moment nie pozostaje nam więc nic innego, jak cierpliwie czekać na oficjalną zapowiedź projektu „Placeholder”, którym – jak przekonuje serwis Games Wirtschaft – jest nowa odsłona serii Anno.

Na koniec przypomnijmy, że Anno 1800 – czyli ostatnia główna odsłona serii – zadebiutowało w 2019 roku na komputerach osobistych. W marcu bieżącego roku gra trafiła również na konsoel PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianej produkcji, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Pieniądz robi pieniądz – recenzja Anno 1800.

Wczytywanie ramki mediów.