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AMD jednak wymieni uszkodzonego Ryzena 9 7950X3D

Paweł Rudy
2026/06/14 11:00
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Zmiana decyzji po fali krytyki.

AMD zdecydowało się jednak wymienić felernego Ryzena 9 7950X3D, którego wcześniejsza reklamacja została odrzucona z powodu rzekomych „uszkodzeń fizycznych”.

Sprawa nabrała tempa po publikacjach technologicznych mediów i krytyce sposobu, w jaki producent potraktował zgłoszenie gwarancyjne, stosując klasyczną spychologię.

Z opisu właściciela komputera jasno wynika, że awaria nastąpiła w stanie spoczynku, a po głośnym trzasku komputer przestał się uruchamiać.

Na spodzie procesora pojawiło się za to wyraźne wybrzuszenie. Użytkownik twierdził, że nie stosował ręcznego podkręcania ani ręcznych zmian napięcia SoC, a jedynie korzystał z profilu EXPO dla pamięci RAM.

AMD jednak wymieni uszkodzonego Ryzena 9 7950X3D

Z relacji wynika, że płyta główna (Gigabyte X670E AORUS MASTER) po ponownym wgraniu BIOS-u i testach obciążeniowych nie wykazała trwałej usterki, podobnie jak zasilacz.

Początkowo AMD miało jednak uznać, że widoczne wybrzuszenie kwalifikuje się jako uszkodzenie fizyczne, a więc nie podlega gwarancji.

GramTV przedstawia:

Dopiero po nagłośnieniu sprawy przez media i komentarzu Hardware Unboxed firma potwierdziła, że klient otrzyma procesor na zamianę.

Wczytywanie ramki mediów.

Cała sytuacja ponownie wywołała dyskusję o przejrzystości procedur RMA w segmencie drogich podzespołów PC.

Dla użytkowników to sygnał, że przy podobnych awariach warto dokładnie dokumentować objawy, wyniki testów innych komponentów oraz historię konfiguracji BIOS-u, bo sposób rozpatrzenia reklamacji może mieć kluczowe znaczenie.

W dobie kryzysu na rynku komponentów wszelkie wymiany gwarancyjne mogą zdarzać się znacznie częściej, szczególnie w przypadku pamięci RAM.

Nie raz sprzedawano je z gwarancją na całe życie i ludzie sobie o tym przypominają, buszując po szufladach. Producenci mogą więc mieć parę zagwozdek na tym polu.

Czy to stworzy pole do częstych nadużyć systemu RMA na niekorzyść konsumentów? Dajcie znać w komentarzach jakie są Wasze przewidywania.

Tagi:

Tech
AMD Ryzen
Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 11:23

I właśnie dlatego rozdmuchiwanie tematu ma sens.




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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112