AMD jednak wymieni uszkodzonego Ryzena 9 7950X3D

AMD zdecydowało się jednak wymienić felernego Ryzena 9 7950X3D , którego wcześniejsza reklamacja została odrzucona z powodu rzekomych „uszkodzeń fizycznych”.

Sprawa nabrała tempa po publikacjach technologicznych mediów i krytyce sposobu, w jaki producent potraktował zgłoszenie gwarancyjne, stosując klasyczną spychologię.

Z opisu właściciela komputera jasno wynika, że awaria nastąpiła w stanie spoczynku, a po głośnym trzasku komputer przestał się uruchamiać.

Na spodzie procesora pojawiło się za to wyraźne wybrzuszenie. Użytkownik twierdził, że nie stosował ręcznego podkręcania ani ręcznych zmian napięcia SoC, a jedynie korzystał z profilu EXPO dla pamięci RAM.

Z relacji wynika, że płyta główna (Gigabyte X670E AORUS MASTER) po ponownym wgraniu BIOS-u i testach obciążeniowych nie wykazała trwałej usterki, podobnie jak zasilacz.

Początkowo AMD miało jednak uznać, że widoczne wybrzuszenie kwalifikuje się jako uszkodzenie fizyczne, a więc nie podlega gwarancji.