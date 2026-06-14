AMD jednak wymieni uszkodzonego Ryzena 9 7950X3D

AMD zdecydowało się jednak wymienić felernego Ryzena 9 7950X3D, którego wcześniejsza reklamacja została odrzucona z powodu rzekomych „uszkodzeń fizycznych”.
Zmiana decyzji po fali krytyki.
Zmiana decyzji po fali krytyki.
AMD zdecydowało się jednak wymienić felernego Ryzena 9 7950X3D, którego wcześniejsza reklamacja została odrzucona z powodu rzekomych „uszkodzeń fizycznych”.
Sprawa nabrała tempa po publikacjach technologicznych mediów i krytyce sposobu, w jaki producent potraktował zgłoszenie gwarancyjne, stosując klasyczną spychologię.
Z opisu właściciela komputera jasno wynika, że awaria nastąpiła w stanie spoczynku, a po głośnym trzasku komputer przestał się uruchamiać.
Na spodzie procesora pojawiło się za to wyraźne wybrzuszenie. Użytkownik twierdził, że nie stosował ręcznego podkręcania ani ręcznych zmian napięcia SoC, a jedynie korzystał z profilu EXPO dla pamięci RAM.
Z relacji wynika, że płyta główna (Gigabyte X670E AORUS MASTER) po ponownym wgraniu BIOS-u i testach obciążeniowych nie wykazała trwałej usterki, podobnie jak zasilacz.
Początkowo AMD miało jednak uznać, że widoczne wybrzuszenie kwalifikuje się jako uszkodzenie fizyczne, a więc nie podlega gwarancji.
Dopiero po nagłośnieniu sprawy przez media i komentarzu Hardware Unboxed firma potwierdziła, że klient otrzyma procesor na zamianę.
Cała sytuacja ponownie wywołała dyskusję o przejrzystości procedur RMA w segmencie drogich podzespołów PC.
Dla użytkowników to sygnał, że przy podobnych awariach warto dokładnie dokumentować objawy, wyniki testów innych komponentów oraz historię konfiguracji BIOS-u, bo sposób rozpatrzenia reklamacji może mieć kluczowe znaczenie.
W dobie kryzysu na rynku komponentów wszelkie wymiany gwarancyjne mogą zdarzać się znacznie częściej, szczególnie w przypadku pamięci RAM.
Nie raz sprzedawano je z gwarancją na całe życie i ludzie sobie o tym przypominają, buszując po szufladach. Producenci mogą więc mieć parę zagwozdek na tym polu.
Czy to stworzy pole do częstych nadużyć systemu RMA na niekorzyść konsumentów? Dajcie znać w komentarzach jakie są Wasze przewidywania.