ENDORFY Fera 5 Black i AMD Ryzen 5 9600X, tylko bez limitu mocy

Limit energetyczny procesorów AMD z Zen 5 jest dziś ważnym tematem, bo zaczyna definiować tę generację. Co się stanie, gdy ten ogranicznik zdejmiemy ręcznie? Sprawdźcie sami w naszym wideo!

Premiera procesorów AMD z najnowszej generacji nie poszła do końca tak, jak tego oczekiwano. Widać to choćby po szybkich obniżkach na dopiero co wydane CPU w wiodącym, niemieckim sklepie internetowym.

Rynek o wysokiej konkurencji jest świetnym papierkiem lakmusowym dla Zen 5 i dziś ten wygląda blado.

Co gorsze, w komunikacji od centrali AMD do recenzentów, odnoszącej się do zagmatwanej premiery, czuć można było pewnego rodzaju frustrację, na którą nie powinno być miejsca w profesjonalnym środowisku.

Zdaję sobie sprawę z tego, że każdy ma swoje procedury testowe, jednak na potrzeby procesorów wypadałoby podejść do tematu bardziej holistycznie, szczególnie w miejscu ich powstania.

Automatyzacja testów i korzystanie z wbudowanych benchmarków jeszcze mnie tak bardzo nie wzrusza, ale brak uczciwie skonfigurowanych platform od konkurencji już tak.

Fera 5 Black – 9600X dostaje miodu