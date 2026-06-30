Amazon startuje ze swoją wersją Life is Strange (bez scenarzystów gry)

Jedna z najbardziej cenionych narracyjnych gier ostatniej dekady doczeka się aktorskiej ekranizacji. Amazon skompletował już obsadę i rozpoczął zdjęcia do serialu.
Po latach oczekiwania ruszyły prace nad serialową adaptacją Life is Strange. Potwierdziły się więc wcześniejsze doniesienia. Prime Video oficjalnie rozpoczęło zdjęcia do produkcji, która przeniesie na ekran wydarzenia znane z pierwszej części kultowej gry studia Don't Nod z 2015 roku. Przy okazji ujawniono pełną obsadę najważniejszych bohaterów.
Life is Strange – ruszyły zdjęcia do aktorskiego serialu
W rolę Max Caulfield wcieli się Tatum Grace Hopkins, dla której będzie to ekranowy debiut po wcześniejszych występach na deskach Broadwayu. Jej najlepszą przyjaciółkę, Chloe Price, zagra Maisy Stella, znana między innymi z filmu My Old Ass oraz serialu Nashville. W obsadzie znaleźli się również Leisha Hailey jako Joyce Price, Raúl Castillo jako David Madsen, Owen Teague jako Frank Bowers, Tom Cullen jako Mark Jefferson, Billy Barratt jako Nathan Prescott, Emily Carey jako Victoria Chase, Esther McGregor jako Rachel Amber, Mia Isaac jako Kate Marsh, Faly Rakotohavana jako Warren Graham oraz Dylan Kingwell jako Zachary Riggins.
Zdjęcia do serialu rozpoczęły się 29 czerwca i odbywają się w kanadyjskim Vancouver. Za reżyserię odcinka pilotażowego odpowiada Karyn Kusama, pracująca wcześniej przy serialu Yellowjacket. Funkcję showrunnera pełni natomiast Charlie Covell, znany z pracy nad serialami The End of the F**king World* i Chaos.
GramTV przedstawia:
Wszystko wskazuje na to, że twórcy pozostaną wierni fabule oryginału. Serial opowie historię Max Caulfield, studentki fotografii, która odkrywa w sobie zdolność cofania czasu. Gdy ratuje życie swojej przyjaciółce Chloe, obie rozpoczynają śledztwo dotyczące zaginięcia Rachel Amber. Z czasem odkrywają mroczne tajemnice niewielkiego miasteczka Arcadia Bay, a ich decyzje prowadzą do dramatycznych wyborów, od których zależą losy wielu osób.
Warto dodać, że w produkcję serialu nie są zaangażowani ani scenarzyści oryginalnej gry, ani studio Don't Nod, które stworzyło pierwszą odsłonę serii. Mimo to wszystko wskazuje na to, że Amazon zamierza możliwie wiernie odtworzyć historię. Dla Prime Video będzie to kolejna próba przeniesienia świata gier na mały ekran. Równocześnie trwają prace przy aktorskim God of War i Tomb Raider.
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