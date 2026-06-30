Amazon startuje ze swoją wersją Life is Strange (bez scenarzystów gry)

Jedna z najbardziej cenionych narracyjnych gier ostatniej dekady doczeka się aktorskiej ekranizacji. Amazon skompletował już obsadę i rozpoczął zdjęcia do serialu.

Po latach oczekiwania ruszyły prace nad serialową adaptacją Life is Strange. Potwierdziły się więc wcześniejsze doniesienia. Prime Video oficjalnie rozpoczęło zdjęcia do produkcji, która przeniesie na ekran wydarzenia znane z pierwszej części kultowej gry studia Don't Nod z 2015 roku. Przy okazji ujawniono pełną obsadę najważniejszych bohaterów.

Life is Strange – ruszyły zdjęcia do aktorskiego serialu

W rolę Max Caulfield wcieli się Tatum Grace Hopkins, dla której będzie to ekranowy debiut po wcześniejszych występach na deskach Broadwayu. Jej najlepszą przyjaciółkę, Chloe Price, zagra Maisy Stella, znana między innymi z filmu My Old Ass oraz serialu Nashville. W obsadzie znaleźli się również Leisha Hailey jako Joyce Price, Raúl Castillo jako David Madsen, Owen Teague jako Frank Bowers, Tom Cullen jako Mark Jefferson, Billy Barratt jako Nathan Prescott, Emily Carey jako Victoria Chase, Esther McGregor jako Rachel Amber, Mia Isaac jako Kate Marsh, Faly Rakotohavana jako Warren Graham oraz Dylan Kingwell jako Zachary Riggins.