Amazon Prime Video na sierpień. Duża premiera i oczekiwane nowości

Wśród filmowych nowości Amazon przygotował tylko jedną nowość, czyli Red, White & Royal Blue. Film jest adaptacją bestsellerowej powieści autorstwa Caseya McQuistona. Pełną listę wraz z datami premier znajdziecie poniżej.

Wszystkie Kwiaty Alice Hart (serial) – 4 sierpnia

Wszystkie Kwiaty Alice Hart opowiada angażującą historię tytułowej bohaterki. Po tym jak Alice, w wieku 9 lat, tragicznie traci rodziców w tajemniczym pożarze, zostaje zabrana do swojej babci June na farmę kwiatów Thornfield, gdzie dowiaduje się, że przeszłość jej rodziny skrywa wiele tajemnic.

Serial osadzony jest w przepięknym krajobrazie Australii, na tle którego poznajemy historię rodziny Alice obejmującą dziesięciolecia. Podróż głównej bohaterki, odkrywającej swą zagmatwaną przeszłość, osiąga punkt kulminacyjny, gdy Alice walczy o życie z mężczyzną, którego kocha.

Red, White & Royal Blue (film) – 11 sierpnia

Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez), syn pierwszej kobiety-prezydent Stanów Zjednoczonych (Uma Thurman) i brytyjski książę Henryk (Nicholas Galitzine) mają ze sobą wiele wspólnego: oszałamiającą urodę, niezaprzeczalną charyzmę, międzynarodową popularność… i totalną wzajemną pogardę. Oddzielona oceanem ich długotrwała waśń tak naprawdę nie stanowiła problemu, dopóki katastrofalna – i bardzo publiczna – kłótnia podczas królewskiego wydarzenia nie stała się pożywką dla tabloidów, wbijając klin w stosunki amerykańsko-brytyjskie w najgorszym możliwym momencie. Przechodząc w tryb kontrolowania szkód, ich potężne rodziny i odpowiedzialni opiekunowie zmuszają dwóch rywali do zainscenizowanego „rozejmu”. Ale gdy lodowaty związek Alexa i Henry'ego nieoczekiwanie zaczyna się topić w niepewną przyjaźń, tarcia, które istniały między nimi, rozpalają coś głębszego, niż kiedykolwiek się spodziewali.

Cruel Summer (sezon 2) – 15 sierpnia

Drugi sezon serialu Cruel Summer to zupełnie nowa obsada i tajemnica. Rozgrywający się w idyllicznym nadmorskim miasteczku na północno-zachodnim wybrzeżu Pacyfiku, kolejny rozdział serii śledzi wzloty i upadki nastoletniej przyjaźni między Megan, Isabellą i Lukiem, ich zawiły trójkątmiłosny i tajemnicę która wpłynie na ich życie w przyszłości. W serialu występują Sadie Stanley, Lexi Underwood, Griffin Gluck, KaDee Strickland, Lisa Yamada i Sean Blakemore. Paul Adelstein i Braeden De La Garza pojawiają się w obsadzie ponownie.

Schronienie (serial) – 18 sierpnia

Schronienie Harlana Cobena opowiada historię Mickey’a Bolitara, który po nagłej śmierci ojca rozpoczyna nowe życie w Kasselton w stanie New Jersey. Mickey szybko zostaje wplątany w sprawę tajemniczego zniknięcia nowej uczennicy w jego szkole, Ashley Kent. Prowadzi to do odkrycia niewyobrażalnych tajemnic pozornie spokojnej, podmiejskiej społeczności. Z pomocą swoich przyjaciół: pomysłowego Spoona i tajemniczej Emy, Mickey zagląda za senną fasadę Kasselton, aby odkryć mroczne tajemnice… A może nawet skomplikowaną historię rodzinną Mickeya.