Amazon Prime Gaming z pierwszymi grami w styczniu. To początek nowej oferty

Z kole The Bridge to logiczna gra platformowa z 2013 roku. Produkcja została doceniona przez graczy i może pochwalić się 88% pozytywnych opinii na Steam.

The Bridge to dwuwymiarowa gra logiczna, która wymusza na graczu zupełnie nowe podejście do kwestii związanych z fizyką i perspektywą. Tak właśnie mógłby wyglądać owoc współpracy Isaaca Newtona i M.C. Eschera. Manipuluj grawitacją, zmieniając sufit w podłogę, a także wędrując po nieprawdopodobnych konstrukcjach architektonicznych. Odkrywaj coraz trudniejsze światy, każdy z nich pełen wyjątkowych szczegółów i zaprojektowany w taki sposób, by po jego ukończeniu gracz odczuł satysfakcję. Dzięki przepięknej, ręcznie rysowanej czarno-białej grafice utrzymanej w stylu litografii The Bridge stanowi przykład gry będącej jednocześnie dziełem sztuki.