Amazon Prime Gaming z bogatą ofertą. Aż 11 nowych gier, w tym głośne hity

Jeszcze lepiej wygląda oferta na pierwszą połowę lipca. W Amazon Prime Gaming gracze będą mogli odebrać Hitman Absolution, Call of Juarez: Więzy krwi, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, a także STAR WARS: Knights of the Old Republic II — The Sith Lords. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły dotyczące daty pojawienia się wspomnianych gier w usłudze.

Sprawdźcie również ofertę gier, jakie niedawno pojawiły się w ramach Amazon Prime Gaming. Użytkownicy usługi mogą już odebrać takie produkcje, jak Call of Juarez, czy Deceive Inc..

Amazon Prime Gaming – gry na koniec czerwca 2024

27 czerwca - Forager (GOG)

27 czerwca - Card Shark (Epic Games Store)

27 czerwca - Heaven Dust 2 (Amazon Games App)

27 czerwca - Soulstice (Epic Games Store)

Amazon Prime Gaming – lista gier na pierwszą połowę lipca 2024