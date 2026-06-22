Amazon kasuje komediowy serial po zaledwie jednym sezonie. Twórczyni nie kryje rozczarowania

W czasach, gdy platformy streamingowe coraz szybciej rozliczają produkcje z wyników oglądalności, kolejny serial nie doczeka się kontynuacji. Tym razem padło na Kevin, animowaną komedię stworzoną przez Aubrey Plazę, znaną między innymi z Parks and Recreation, Białego Lotosu czy Megalopolis.

Choć serial zebrał przyzwoite recenzje, nie przebił się do szerszej świadomości widzów. W przeciwieństwie do największych animowanych hitów platform streamingowych, Kevin przeszedł raczej bez większego echa, a wielu subskrybentów Prime Video mogło nawet nie wiedzieć o jego istnieniu.

Serial opowiadał historię rozpieszczonego kota domowego o imieniu Kevin. Kiedy jego właściciel postanawia zakończyć ich nietypową relację, zwierzak trafia do nowojorskiego schroniska, gdzie poznaje grupę bezdomnych kotów. To właśnie tam musi nauczyć się samodzielności i odnaleźć w świecie, który znacząco różni się od komfortowego życia, do którego był przyzwyczajony.

Produkcja stawiała na specyficzny humor skierowany przede wszystkim do dorosłych widzów. Twórcy łączyli absurdalne sytuacje, satyrę i nowojorskie realia z historią o dojrzewaniu i poszukiwaniu własnej tożsamości. Krytycy zwracali uwagę, że pod warstwą żartów kryła się zaskakująco ciepła opowieść o niezależności i budowaniu relacji.

Obok Aubrey Plazy głosów bohaterom użyczyli między innymi Jason Schwartzman, Whoopi Goldberg, Amy Sedaris oraz John Waters. Aktorka nie ukrywa, że liczyła na los podobny do tego, jaki przed laty spotkał Parks and Recreation. Produkcja NBC również zaczynała od przeciętnych wyników oglądalności, ale otrzymała czas na rozwój i ostatecznie stała się jednym z najbardziej lubianych sitcomów swojej epoki. W przypadku Kevina takiej szansy jednak nie będzie.