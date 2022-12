Aliens: Fireteam Elite z nowym trybem rozgrywki

W Aliens: Fireteam Elite pojawił się nowy tryb rozgrywki. Warto zaznaczyć, że został dodany wraz z ostatnią aktualizacją i jest zupełnie darmowy dla wszystkich posiadaczy gry. W The Ruptured Cistern zmierzymy się z Ksenomorfami na poziomach 3 pięter, a naszym głównym celem będzie odpieranie kolejnych ataków. W osiągnięciu sukcesu niezbędna okaże się współpraca, determinacja oraz umiejętność szybkiego reagowania na nieprzewidziane sytuacje. Dzięki zabawie w nowym trybie możecie odblokować limitowane czasowo nagrody. Zachęcamy do zapoznania się z trailerem prezentującym wspomniany dodatek.

Aliens: Fireteam Elite - nowy tryb rozgrywki przyciągnie graczy?

Aliens: Fireteam Elite to strzelanka, w której akcję obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. Gra została stworzona przez Cold Iron Studios i bazuje na licencji doskonale znanych filmów z serii Obcy. Fabuła przenosi nas do 2202 roku, kiedy to członkowie naszej jednostki szturmowej otrzymali tajemnicze wezwanie i ruszyli na pomoc, docierając do miejsca opanowanego przez ksenomorfy. Walcząc o przetrwanie odkryją ukryte tajemnice korporacji i starożytne ruiny obcych.



Aliens: Fireteam Elite oferuje wyłącznie sieciowy tryb kooperacji dla maksymalnie trzech użytkowników, ale jeśli nie znajdziemy chętnych do wspólnej zabawy, to nic nie stoi na przeszkodzie, by przejść wszystkie cztery kampanie w pojedynkę.



Na koniec przypomnijmy, że Aliens: Fireteam Elite zadebiutowało na rynku w sierpniu 2021 roku. Gra dostępna jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji Iron Cold Studios, to serdecznie zapraszamy Was do zapoznania się z tekstem przygotowanym przez Muradina: Recenzja Aliens: Fireteam Elite – bij ksenomorfa, bij!