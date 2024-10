Alan Wake 2: The Lake House to „bardziej tradycyjny survival horror". DLC zaoferuje zupełnie nowy typ wroga i nie tylko

Reżyser Alan Wake 2: The Lake House opowiada o nowym typie przeciwnika, broni i nie tylko

W rozmowie z serwisem Xbox Wire reżyser Alan Wake 2: The Lake House odniósł się do tematu struktury DLC. Jak przekazał deweloper, dodatek skonstruowany jest jak „bardziej tradycyjny survival horror”, gdzie gracze będą mieli dużą, otwartą przestrzeń do eksploracji. Nie zabraknie oczywiście sekretów do odkrycia i niebezpiecznych wrogów, a dużą rolę odgrywać będzie również narracja.

Podobnie jak niektóre z większych misji w głównej grze Alan Wake 2, ta misja ma strukturę jak bardziej tradycyjny survival horror. Gracz może eksplorować dużą otwartą przestrzeń, odkrywać sekrety i walczyć z niebezpiecznymi przeciwnikami. Narracja oczywiście odgrywa dużą rolę w tym rozszerzeniu - podobnie jak w głównej grze - więc zdecydowanie warto ją zbadać i spróbować zlokalizować wiele obiektów narracyjnych rozrzuconych po całym środowisku. – przekazał Rowley.

Gracze mogą również liczyć na zupełnie nowy rodzaj przeciwników. Mowa o Painted, który pojawił się w ostatnim zwiastunie, wspomnianym na początku wiadomości.