Premiera drugiego dodatku do Alan Wake 2 już za chwilę. Jest nowy zwiastun

W dodatku do Alan Wake 2 przenosimy się do momentu, w którym rozgrywa się część wątku Sagi Anderson znanego z podstawowej wersji gry. Wcielamy się w Kiranę Estevaz, czyli agentkę Federalnego Biura Kontroli. Jak wspomnieliśmy, będziemy śledzić historię koncentrującą się na tytułowym domu, który jest tajnym obiektem badawczym należącym do Biura. Naszym zadaniem ma być wyjaśnienie wydarzeń związanych z tym miejscem.

Na pokazie Xbox Partner Preview zobaczyliśmy wiele interesujących produkcji, a jedną z nich było drugie rozszerzenie do Alan Wake 2. Obejrzeliśmy zwiastun DLC o nazwie The Lake House, którego głównym motywem będzie tytułowy dom nad jeziorem. Twórcy podali, że na premierę dodatku nie będziemy musieli długo czekać.

Podczas rozgrywki w Alan Wake 2: The Lake House zmierzymy się z wieloma napotkanymi wrogami za pomocą broni palnej lub specjalnych narzędzi stworzonych do walki z paranormalnymi zagrożeniami. Główną lokacją będzie tajemniczy dom, a podczas eksploracji odkryjemy wiele sekretów dotyczących świata gry. Jak wspomnieliśmy, w rozszerzeniu wcielimy się w nową bohaterkę - Kiranę Estevaz. Zabraknie jej umiejętności bohaterów znanych z “podstawki”, lecz w zamian otrzymamy dostęp do specjalnych urządzeń do walki z nieznanymi zagrożeniami.