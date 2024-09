Alan Wake 2: The Lake House na niepokojącym zwiastunie. Premiera już niedługo

Na State of Play ujawniono termin premiery drugiego dodatku do gry Alan Wake 2.

Alan Wake 2 w wersji na PS5 Pro ma być „miłą niespodzianką”. Niespodzianek nie zabrakło także na dzisiejszym State of Play, a jedną z nich był zwiastun drugiego dodatku do najnowszej produkcji Remedy Entertainment. W trakcie prezentacji Sony fińskie studio nie tylko pokazało trailer kolejnego DLC do drugiej części przygód Alana Wake’a, ale także ujawniło termin premiery rozszerzenia zatytułowanego Lake House.

Remedy prezentuje pierwszy zwiastun dodatku Lake House do gry Alan Wake 2

Zgodnie z przekazanymi informacjami dodatek Lake House do gry Alan Wake 2 zadebiutuje już w październiku 2024 roku. Remedy Entertainment niestety nie ujawniło dokładnej daty premiery wspomnianego rozszerzenia. Fińskie studio zapowiada jednak, że nadchodzące DLC przypadnie do gustu wszystkim miłośnikom survival horrorów.