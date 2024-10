Aktualizacja w Hades 2 niczym "góra". Nowy region, nowa broń, dużo nowości

Pięć miesięcy po premierze Hades 2 (we wczesnym dostępie) — wyczekiwanego sequela popularnej gry roguelike od Supergiant Games — fani doczekali się kolejnej aktualizacji, pierwszej znaczącej. Aktualizacja olimpijska wprowadza zupełnie nowy region, broń i mnóstwo innych nowości. Supergiant Games podkreśla skalę aktualizacji, porównując ją do góry. A to dlatego, że gracze mogą teraz eksplorować Olimp, siedzibę bogów.

Duża aktualizacja w Hades 2

Olimp, będący główną atrakcją aktualizacji, składa się z wielu nowych lokacji. Dodano także nowe obszary w istniejących regionach, co zapewnia jeszcze większe możliwości eksploracji. Oprócz tego, gracze mogą teraz wyposażyć się w Czarnego Płaszcza Xinth — nową broń, a także odkryć nowych sojuszników z unikalnymi Pamiątkami oraz dwa nowe zwierzęta towarzyszące: kruka Raki oraz psa Hecubę.