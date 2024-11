Aktualizacja 7.6 odświeża Star Wars: The Old Republic. Nowe misje, nowi przeciwnicy, nowe przedmioty

Idealny moment, by wrócić do tej kultowej gry MMORPG.

Znacie ją dobrze, choć wolicie od niej kultowego KOTORa. Star Wars: The Old Republic to MMORPG od BioWare, które łączy klasyczne elementy RPG z rozgrywką wieloosobową, w dodatku jest dostępne za darmo na Steam. Kto jeszcze nie grał, ten zagrać powinien. Zwłaszcza, że nadchodząca aktualizacja 7.6, zaplanowana na początek grudnia, przynosi nowe rozdziały fabularne, ulepszenia w rozgrywce i mnóstwo zawartości.

Star Wars: The Old Republic z nową aktualizacją zaplanowaną na początek grudnia

Nowy rozdział fabularny Galactic Threads kontynuuje historię po wydarzeniach z Desperate Defiance. Gracze odwiedzą Hoth, Tatooine oraz tajemnicze wykopaliska na planecie Elom, by powstrzymać Dartha Malgusa i odkryć sekrety Dartha Nula. Dodano również dynamiczny system spotkań – wydarzenia, które ożywiają strefy na Hoth i Tatooine. Te misje, przypominające popularne wydarzenia światowe z Final Fantasy XIV, wprowadzają większą interaktywność i nagrody, takie jak zbroje, fragmenty technologii czy unikalne mini zwierzaki.