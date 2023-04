Aktorka krytykuje prace na planie serialu Netflixa. „Nigdy więcej nie będę dla nich pracować”

Aktorka przyznała także, że podczas prac nad drugim sezonem nie czuła się tak wspierana, jak przy produkcji pierwszych odcinków. Gwiazda Sex/Life wyznała, że praca na planie była wymagająca. Spodziewa się również, że po jej wypowiedzi Netflix nigdy więcej nie będzie chciał z nią współpracować.

W 2 sezonie czułam, że było więcej momentów, które wydawały się bardzo efekciarskie. Takie rzeczy są dla mnie zawsze bardzo trudne do odczytania… Ale to część tego, co robię! Nie zawsze będę się dogadywać lub zgadzać z filmowcem. Nie zawsze będzie mi się podobało to, co muszę zrobić lub powiedzieć. Ale to jest moja praca, aby to wszystko wyszło wiarygodnie.